Consiglio Onu diritti umani approva la sessione urgente Ucraina

Il Consiglio Onu per i diritti umani si è pronunciato oggi a Ginevra a favore di un dibattito urgente sulla “situazione dei diritti umani in Ucraina a seguito dell’aggressione russa”, secondo una richiesta presentata giovedì sera dall’Ucraina. Il dibattito è stato approvato dai 47 Paesi membri del Consiglio con 29 voti a favore, 5 contrari e 13 astenuti e si svolgerà al termine del segmento ad alto livello della sessione del Consiglio, iniziata oggi e in programma fino al primo aprile.