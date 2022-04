Gli Stati membri del Consiglio d’Europa devono mettere fine a qualsiasi rifornimento di armi alla Russia e sanzionare tutti i Paesi terzi che non rispettino questo embargo. E’ quanto chiede l’assemblea parlamentare dell’organizzazione paneuropea in una risoluzione votata con 149 voti a favore, 1 contro e 3 astensioni. Non sono invece passati tutti gli emendamenti per l’assistenza militare diretta a Kiev, proposti soprattutto dai parlamentari britannici.