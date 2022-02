“Ci difenderemo fino all’ultima goccia di sangue. Non sappiamo come vivremo domani. Ma la motivazione è fortissima. Non ho mai visto una cosa del genere”: lo ha detto alla Bild l’ex pugile Vladimir Klitschko, gemello del sindaco di Kiev Vitali. “Ne va della pace in Europa”, ha commentato. Klitschko, aggiungendo che “le donne ucraine non sono solo belle, ma sono anche delle combattenti. È davvero incredibile”.