Comandante ceceno annuncia presa Popasna, Kiev smentisce

Per il momento Kiev non ha rilasciato commenti, ma ieri sera Oleksiy Arestovych, un consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, aveva detto che in città proseguivano i pesanti combattimenti. “Una battaglia per Popasna è in corso”, aveva sottolineato Arestovych in un video pubblicato sui social media. “I propagandisti russi hanno riferito con gioia di averla già presa, ma non è proprio così. Questa è la 117esima volta questa settimana che affermano di avere “catturato Popasna”.