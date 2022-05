Comandante Azov: “Nell’acciaieria battaglia sanguinosa”

Per il secondo giorno consecutivo, l’esercito russo ha fatto irruzione nell’acciaieria Azovstal, dove ci sono gli ultimi difensori ucraini di Mariupol, da settimane sotto assedio. Nel frattempo le forze russe si sono esercitate in attacchi simulati con missili capaci di trasportare testate nucleari nell’enclave occidentale di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. “Per il secondo giorno consecutivo, l’esercito russo ha fatto irruzione nello stabilimento. Ci sono battaglie pesanti e sanguinose”, ha detto il comandante del reggimento Azov Denis Prokopenko - citato dall’Ukrainska Pravda - in un video messaggio notturno dall’interno dell’acciaieria Azovstal attaccata da due giorni da forze di terra, aria e navali delle truppe di Mosca. “Ringrazio il mondo intero per l’enorme sostegno della guarnigione di Mariupol. I nostri soldati se lo meritano. Nonostante tutto, continuiamo a eseguire l’ordine: mantenere la difesa”, ha aggiunto Prokopenko. “Sono orgoglioso dei miei soldati che stanno compiendo sforzi sovrumani per contenere la pressione del nemico. La situazione è estremamente difficile”, ha sottolineato.

Ancora sirene

La scorsa notte le sirene d’allarme antiaeree hanno però risuonato in tutta l’Ucraina: il Kyiv Independent cita la capitale Kiev e la città di Kharkiv, oltre alle regioni di Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Leopoli, Ternopil, Odesa e Zaporizhzhia. In particolare si ha notizia di feriti a Kramatorsk, nell’Ucraina orientale, le cui zone residenziali sono state bombardate dall’esercito russo. Il sindaco Oleksandr Honcharenko, su Facebook citato da Unian, afferma che “un altro attacco missilistico su Kramatorsk di notte nelle zone residenziali e nella parte centrale della città. Almeno tre edifici di cinque piani, una scuola e un asilo sono stati gravemente danneggiati. Sei persone sono rimaste ferite. Informazioni su vittime e danni sono in fase di verifica”.

La mappa dei combattimenti

Secondo quanto riferisce lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell’Ucraina, su Facebook riportato da Ukrinform, l’esercito russo sta creando le condizioni per tenere occupati i territori in direzione South Buza e Tavriya per intensificare l’offensiva su Mykolaiv e Kryvyi Rih, nell’Ucraina meridionale. Secondo le informazioni operative, le truppe di Mosca stanno combattendo nelle aree di South Buz e Tavriya, con unità separate di terra e forze costiere della flotta del Mar Nero aviotrasportate. Mentre nelle direzioni Volyn, Polissya e Seversky, le unità delle forze armate bielorusse continuano a rafforzare la sezione del confine ucraino-bielorusso nelle regioni di Brest e Gomel, con un aumento della difesa aerea nella regione di Gomel. Lo Stato maggiore ucraino afferma poi che le forze di Kiev hanno comunque ripreso il controllo di diversi insediamenti intorno a Mykolaiv e Kherson, nel sud del paese.

Esercitazioni russe

Nel frattempo le forze russe si sono esercitate in attacchi simulati con missili capaci di trasportare testate nucleari nell’enclave occidentale di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. Il ministero della Difesa di Mosca spiega in un comunicato che la Russia ha praticato “lanci elettronici” simulati di sistemi di missili balistici mobili Iskander con capacità nucleare. Le esercitazioni hanno coinvolto più di 100 militari, che hanno anche eseguito “azioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica”. Sono stati simulati attacchi singoli e multipli contro obiettivi come aeroporti e posti di comando di un finto nemico.

“Oltre 10’000 persone evacuate”