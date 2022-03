Colpita la torre tv di Kiev

Le forze armate russe hanno colpito la Torre della televisione di Kiev. Le emittenti del paese hanno smesso di trasmettere pochi minuti fa, rende noto su Twitter il media locale The Kyiv Independent. L’esplosione è stata confermata anche dal consigliere del ministro degli interni Anton Herashchenko. Non è ancora chiaro se la torre sia stata colpita direttamente. In precedenza il ministero della difesa russo aveva avvertito i residenti della capitale che abitano vicino a ripetitori di telecomunicazioni di lasciare le loro case. Lo ha riferito la Tass.