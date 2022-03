Chiude il consolato onorario russo a Losanna

“Dalla sua creazione, il consolato onorario ha sempre lavorato per facilitare, sviluppare e promuovere le relazioni culturali, sportive e scientifiche tra il Canton Vaud e la Russia, in uno spirito di pace e di amicizia tra i popoli. Nel contesto attuale, questi obiettivi sembrano fuori contesto e irraggiungibili”, si legge sul sito web del consolato. Le attività sono state sospese con effetto immediato e fino a nuovo avviso.

In un comunicato inviato a Keystone-ATS in serata, Frederik Paulsen ha detto di aver preso questa decisione “con rammarico”. Ha aggiunto che “tutte le formalità e le procedure necessarie riguardanti il rilascio del console generale onorario dalle sue funzioni sono in corso”. Nella breve dichiarazione, Paulsen non si esprime sull’attacco russo in Ucraina.