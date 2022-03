Kiev chiederà a Mosca, nei negoziati che riprendono stamattina in videoconferenza, il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe. Lo riferisce Mykhaïlo Podoliak uno dei negoziatori e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video su Twitter. “Le nostre posizioni non sono cambiate: pace, un immediato cessate il fuoco, il ritiro di tutte le truppe russe, e solo dopo possiamo parlare delle nostre relazioni di vicinato e delle differenze politiche”, ha detto Podoliak.