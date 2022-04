Campagna contro la tratta di esseri umani

Anche l’accoglienza più calorosa, può nascondere delle insidie. Per questo, la Segreteria di stato della migrazione (SEM) ha lanciato una campagna per mettere in guardia i profughi ucraini - perlopiù donne, con o senza figli, e anziani - da chi potrebbe approfittare di loro per fini egoistici, aiutandoli a cercare aiuto. I conflitti, le crisi e la guerra possono costringere le persone a fuggire, indica una nota odierna della SEM: chi scappa rischia di essere vittima della tratta di esseri umani o di altre forme di forme di prevaricazione. Con lo slogan “Proteggiti! – Tratta degli esseri umani e altre forme di abusi”, la SEM ha promosso una campagna informativa per sensibilizzare le persone in cerca di protezione e indirizzarle ai consultori per le vittime. La SEM ha preparato un manifesto e un volantino con informazioni generali e consigli pratici per aiutare i profughi a proteggersi. Sono inoltre indicati i numeri di emergenza e gli indirizzi di tutti i consultori per le vittime in Svizzera. Manifesto e volantino sono disponibili in ucraino, russo, inglese, francese, tedesco e italiano e possono essere scaricati dal sito della campagna. Possono essere utilizzati e diffusi anche da altre organizzazioni. Alla registrazione in un centro federale d’asilo tutte le persone in cerca di protezione ricevono un volantino. Il personale è inoltre stato sensibilizzato a riconoscere possibili indizi di tratta di esseri umani e a segnalare direttamente i casi sospetti.