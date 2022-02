Blinken annulla l’incontro con Lavrov: “inutile”

Il segretario di stato americano Antony Blinken ha annullato l’incontro con il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov previsto per giovedì a Ginevra che, ha ricordato, era subordinato al fatto che non ci fosse una invasione russa dell’Ucraina. “Ora non ha senso”, ha detto, precisando di essersi consultato prima con gli alleati. Il segretario di stato ha precisato che gli Stati Uniti restano aperti alla via della diplomazia ma solo a condizione che ci sia “serietà” da parte di Mosca. In conferenza stampa a Washington Blinken ha poi affermato che l’aggressione russa all’Ucraina è “la più grande minaccia alla sicurezza europea dalla seconda guerra mondiale” e che “aumenteremo le sanzioni se la Russia continua l’escalation con le sue mosse contro l’Ucraina”.

Un incontro con Putin solo in caso di “de-escalation”

Da parte sua la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha indicato che il presidente Joe Biden non ha intenzione di partecipare ad un summit con il suo omologo russo Vladimir Putin: “La diplomazia non può avere successo a meno che la Russia non cambi corso”, ha aggiunto, ponendo come condizione per un summit tra i due leader la “de-escalation” russa, “che significa muovere le truppe”.