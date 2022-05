“Biden vede Draghi in un altro momento whatever it takes”

“Il presidente americano Joe Biden incontra a Washington Mario Draghi in un altro momento ‘whatever it takes’ per l’Europa con la guerra della Russia in Ucraina che infuria sul suo fianco orientale”. Lo scrive il Washington Post in un articolo sulla visita del premier italiano alla Casa Bianca, citando la celebre frase del 26 luglio 2012, durante la crisi del debito sovrano, quando l’allora governatore della Banca centrale europea assicurò che l’istituzione da lui guidata avrebbe fatto tutto il necessario per salvare l’euro.