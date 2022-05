Biden, sostengo con forza adesione Finlandia e Svezia

Il presidente americano Joe Biden ha detto di “sostenere con forza le storiche richieste di adesione alla Nato da parte di Finlandia e della Svezia”. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota alla vigilia dell’incontro a Washington con i leader dei due Paesi. “Non vedo l’ora di lavorare con il Congresso degli Stati Uniti e i nostri alleati della Nato per portare rapidamente Finlandia e Svezia nella più forte alleanza difensiva della storia”, ha sottolineato ancora. Gli Stati Uniti “lavoreranno con Finlandia e Svezia nel vigilare contro qualsiasi minaccia alla nostra sicurezza comune e per scoraggiare e affrontare un’aggressione o la minaccia di un’aggressione mentre le loro domande di adesione alla Nato vengono prese in considerazione”, ha aggiunto Biden.