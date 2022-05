Biden: “Putin vuole cancellare la cultura ucraina”

Il capo del Cremlino Vladimir Putin non solo vuole conquistare l’Ucraina, ma “cancellarne la cultura”: lo ha detto il presidente degli Usa Joe Biden nel suo discorso per la cerimonia di laurea dei cadetti dell’Accademia navale di Annapolis (Maryland). Biden ha sottolineato come la risposta del mondo occidentale, con l’adesione alle sanzioni per l’invasione russa sia stata più ampia di quanto ci si potesse aspettare. Ma nell’elencare i paesi a favore ha commesso una gaffe, citando la Corea del Nord. Il presidente ha poi ricordato la leadership degli Usa tra alleati e partner nella regione dell’Indo-Pacifico per contenere l’autocrazia cinese, a garanzia della stabilità nella regione e della libertà di navigazione nel mare cinese meridionale. “Xi si sbaglia nel dire che le democrazie non sono sostenibili nel XXI secolo e che non hanno il tempo necessario per rispondere ai cittadini”, ha sottolineato l’inquilino della Casa Bianca.