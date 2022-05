Biden nega a Kiev lanciarazzi a lunga gittata

Joe Biden nega a Kiev i sistemi lanciarazzi a lunga gittata, nel timore che possano essere usati per lanciare attacchi in territorio russo. Lo scrive il sito Politico. Per contrastare l’artiglieria pesante russa nel Donbass, Kiev in particolare chiede da mesi la fornitura di lanciarazzi multipli Mlrs, un lanciarazzi pesante sviluppato negli anni 80 e prodotto ancora oggi, anche in Italia. Ma la Casa Bianca non cede e i dirigenti ucraini sarebbero sempre piu’ frustrati. Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno tranquillamente fornito all’Ucraina i vecchi sistemi missilistici a lancio multiplo dell’era sovietica, dopo aver setacciato i magazzini degli alleati che ancora utilizzano le armi più vecchie. Ma i sistemi americani, più precisi e più potenti, sono ciò che Kyiv sta cercando per bloccare le avanzate russe nel Donbas.