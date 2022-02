Banche svizzere, ‘la Russia non è un mercato prioritario’

L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) ritiene che le sanzioni contro la Russia da parte dei paesi occidentali e dei loro alleati avranno un impatto limitato sul settore bancario svizzero. “La Russia è un mercato interessante, ma non è una priorità per il ramo nel suo complesso”, ha indicato oggi l’organismo all’agenzia Awp. In una dichiarazione scritta, l’ASB fa sapere che la piazza finanziaria elvetica seguirà le decisioni delle autorità. “Le banche svizzere rispetteranno rigorosamente (...) le sanzioni imposte da organismi svizzeri, internazionali e sovranazionali”, si legge nella nota. L’associazione sottolinea che le banche hanno “controlli e processi adeguati” per garantire il rispetto degli obblighi ed evitare violazioni. L’ASB indica anche che non ha cifre sul coinvolgimento del settore bancario svizzero in Russia.