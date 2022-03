Banca Mondiale sospende programmi in Russia e Bielorussia

La Banca Mondiale ha annunciato la sospensione di tutti i programmi di aiuto in Russia e Bielorussia in risposta all’invasione dell’Ucraina e alle ostilità nei confronti del popolo ucraino. La sospensione ha affetto immediato, si legge in un comunicato. La Banca Mondiale ha ancora progetti infrastrutturali e fornisce consulenza politica nei due Paesi ma, si legge nel comunicato, “non ha approvato nuovi prestiti o investimenti in Russia dal 2014 e in Bielorussia dal 2020”. Secondo il sito, l’istituto ha ancora 11 progetti in corso in Bielorussia, per un costo totale di 1,2 miliardi di dollari, che riguardano energia, istruzione, trasporti e risposta al Covid-19. In Russia, ci sono solo quattro progetti in atto, per un valore di 370 milioni di dollari, che si occupano principalmente di questioni politiche. La Banca Mondiale aveva anche annunciato che sta preparando un pacchetto di aiuti da 3 miliardi di dollari per l’Ucraina, che includerà almeno 350 milioni di dollari in fondi immediati.