“Avviare indagine su crimini di guerra di Mosca”

La Russia sta usando “armi severamente vietate dalla Convenzione di Ginevra, ci sono numerose perdite civili. E’ importante attivare il meccanismo di Mosca e avviare una missione per indagare su eventuali crimini di guerra commessi in Ucraina”. Lo ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell arrivando al vertice dei ministri degli Esteri della Nato. “Considereremo tutto. Tutto è sul tavolo”, ha aggiunto Borrell, rispondendo a chi gli chiede se l’Ue sta considerando sanzioni anche sulle vendite di gas da parte di Mosca. “Questo è il momento di rialzarsi e far sentire la propria voce, è il momento dell’unità transatlantica”, ha sottolineato.