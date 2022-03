“Audio russo rivela gravi perdite militari”

A sette giorni dall’invasione russa in Ucraina, non è chiaro quante vittime abbia subito la Russia. Il governo ucraino ha affermato oggi che il numero “indicativo” delle perdite della Russia è di 5.840 persone. La Russia ha ammesso di aver subito perdite solo quattro giorni dopo l’inizio della guerra e non ha fornito alcun numero. Ma diversi video e molte immagini dai campi di battaglia - informa il sito di informazione ucraino Kyiv Independent - suggeriscono che le forze d’invasione hanno subito gravi perdite. Decine di membri del servizio militare russo - sostiene questo media - sono stati uccisi in azione vicino alla città di Chernihiv a causa della resistenza ucraina alla fine di febbraio.

Il Kyiv Independent ha ottenuto inoltre un messaggio audio WhatsApp registrato da una donna residente nella città di Aleysk, nella regione russa dell’Altai, a circa 3.500 chilometri a est di Kiev, la base della 35a Brigata. Nel messaggio vocale, questa donna non identificata racconta piangendo che la “brigata di carri armati” locale è stata “totalmente distrutta in Ucraina”. In particolare, afferma che “solo 18 ragazzi su 150 sono sopravvissuti”, il che significherebbe che una delle formazioni della brigata è stata distrutta dalle truppe ucraine.