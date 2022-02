Annullata la visita di Lavrov a Ginevra, “Impossibile causa divieti sorvolo”

L’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell ha però precisato che Lavrov potrebbe comunque recarsi a Ginevra. “Le sanzioni europee” sulla chiusura dello spazio aereo “permettono comunque al ministro degli Esteri Serghei Lavrov di andare a Ginevra. Sono previste delle eccezioni, non glielo impediamo. Certo non potrà andarci in vacanza...”, ha dichiarato Borrell in conferenza stampa.