Anche gli Stati condannano aggressione russa all’Ucraina

Dopo il Consiglio nazionale, oggi anche gli Stati hanno approvato una risoluzione che condanna fermamente la guerra di aggressione contro l’Ucraina e chiede un cessate il fuoco immediato tra le parti in conflitto e il rispetto del diritto internazionale umanitario. Solo l’UDC era contraria. In tribuna era presente l’ambasciatore ucraino in Svizzera. La Camera dei Cantoni ha anche voluto completare il testo approvato ieri dal Nazionale chiedendo - con 38 voti a 0 e 6 astensioni - di sostenere il popolo ucraino con aiuti sul posto e accogliendo i rifugiati. L’obiettivo è mostrare solidarietà e dare un chiaro segnale in merito alla tradizione umanitaria elvetica, ha affermato Thierry Burkart (PLR/AG).

Nel corso del dibattito si sono succedute le critiche all’operato di Mosca e lo sgomento per la situazione in cui versa la popolazione civile. Si tratta di un aggressione a uno stato sovrano che non ha paragoni nella storia europea degli ultimi decenni, ha per esempio affermato Pirmin Bischof (Centro/SO). Per Carlo Sommaruga (PS/GE) i dirigenti russi hanno organizzato cinicamente il crimine di aggressione nei confronti dell’Ucraina ferendo non solo il popolo ucraino ma la carta dell’Onu. “La neutralità non può essere una scusa per non prendere misure contro le violazioni dei diritto umani.”