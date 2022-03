Amnesty chiede accoglienza non discriminatoria dei rifugiati

“Di fronte alle centinaia di migliaia di persone che cercano protezione in Europa dalla guerra in Ucraina, la Svizzera deve ora offrire aiuto rapidamente e senza burocrazia e partecipare alla distribuzione equa delle persone che cercano protezione in Europa”, ha detto, citata in un comunicato odierno, Alexandra Karle, direttrice esecutiva di Amnesty Svizzera. Lo statuto di protezione S per tali emergenze umanitarie dovrebbe essere concepito in modo tale che le persone colpite possano anche richiedere l’asilo. Secondo le attuali disposizioni legali, le persone con lo statuto di protezione S per cinque anni non possono chiedere asilo in Svizzera. Questo potrebbe minare il diritto d’asilo secondo la Convenzione di Ginevra.