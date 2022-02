Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato una nuova ondata di sanzioni anti-russe in risposta all’azione militare di Mosca in Ucraina, mettendo al bando tutte le banche russe dal mercato finanziario della City. Al bando nel Regno Unito anche Aeroflot, mentre vengono sanzionati altri 100 fra individui, entità e società russe. Annunciate pure misure per limitare i capitali depositabili da cittadini russi in conti bancari nel Regno.