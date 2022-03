Allarme media russi: “È censura di Stato ci chiudono”

Il presidente Vladimir Putin ha ufficialmente introdotto la censura di Stato e in poche ore, al massimo giorni, non ci saranno più media indipendenti in Russia. La denuncia viene da Meduza, uno degli ultimissimi media indipendenti che ancora pubblicano nella federazione. In un editoriale dal titolo “non ci potete zittire”, il sito rivela di avere ancora pochissimo tempo prima che la censura di Stato si abbatta anche su di loro come successo in rapida successione a tanti altri organi di informazione chiusi d’autorità. “La distruzione dei media indipendenti è una delle cose che ha reso possibile questa guerra”, sottolineano.

“Stiamo pubblicando questo testo finché c’è ancora tempo - per noi - per far sapere a tutti l’inizio di un altro storico sviluppo: la Russia ha ufficialmente introdotto la censura di Stato”, scrivono sul sito di Meduza. “Molto, molto presto è possibile che chiunque in Russia cerchi informazioni dalle ‘voci nemiche’ di fonti indipendenti dovrà fare gli stessi sforzi che erano richiesti per avere notizie da coloro che vivevano dentro la Cortina di ferro”. Infatti, si legge ancora sul sito, “la censura federale chiede di raccontare la guerra definendola solo come ‘un’operazione militare speciale’; i loro ordini intimano di non dare copertura alle azioni militari; hanno deciso di bloccare i siti web di Taiga.info, Doxa, The Village, TV Rain, Ekho Moskvy radio station e molte altre. Ciò è semplicemente censura”.