Alcuni importatori sospendono acquisti da Russia

Diversi acquirenti di gas naturale hanno sospeso gli acquisti dalla Russia a causa delle nuove sanzioni decise dopo l’invasione dell’Ucraina. Alcuni importatori dall’Asia al Sud America, riporta l’agenzia Bloomberg, hanno deciso di interrompere temporaneamente l’acquisto di spedizioni di Gas dalla Russia in attesa di maggiore chiarezza sulle restrizioni contro le banche e le società di Mosca.

Alcuni piccoli importatori stanno trattando per ottenere lettere di di credito dalle banche per acquistare il gas russo, fermando di fatto il loro approvvigionamento. Almeno due delle più “grandi banche statali cinesi stanno limitando i finanziamenti per l’acquisto di materie prime russe”, conclude Bloomberg.