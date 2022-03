Aerei da guerra tedeschi volano sopra la Polonia

Aerei da guerra tedeschi stanno volando in pattuglie armate nei cieli sopra la Polonia. Lo ha dichiarato oggi la forza aerea tedesca. “Salvaguardare i cieli sopra la Polonia”, ha scritto l’aviazione su Twitter, su una foto di un jet da combattimento in partenza, senza fornire altri dettagli. Un portavoce militare ha detto a Reuters che i jet Eurofighter stavano volando in missione dalla Germania sulla Polonia. La Germania sta anche rifornendo i jet alleati sopra la Romania con un’autocisterna A400M e sostenendo una missione di rifornimento multinazionale sulla Polonia, secondo quanto riporta il portavoce ripreso dal Guardian, oltre ad aver schierato sei Eurofighter in Romania dove formano pattuglie aeree armate per la NATO. Lunedì la Germania ha annunciato che avrebbe inviato aerei da guerra Tornado e un aereo da pattugliamento marittimo nella zona del Mar Baltico.