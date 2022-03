Ad Amsterdam il prezzo del gas schizza oltre i 154 euro

Ad Amsterdam il prezzo del gas schizza per effetto dell'invasione Russia in Ucraina e delle conseguenti sanzioni contro Mosca che fanno temere per le forniture nel Vecchio Continente. Il contratto quotato ad Amsterdam, che rappresenta il riferimento per il gas europeo, balza di oltre il 26,9% a 154,4 euro al megawattora, contro i 147,5 della chiusura di ieri.