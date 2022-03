A Balerna 18 rifugiati hanno trovato casa

In attesa degli aiuti federali e cantonali, il Comune ha dato immediato sostegno alle famiglie ucraine fornendo loro delle tessere per l’acquisto di generi di prima necessità presso la locale Cooperativa popolare. Fondamentale anche il contributo fornito da cittadine ucraine domiciliate a Balerna, che hanno collaborato per le traduzioni e per una prima assistenza.Nelle scuole comunali è già stato possibile dare avvio alla scolarizzazione di 5 allievi, grazie anche ad un mandato conferito dal Municipio ad una cittadina ucraina al fine di agevolare l’inserimento nelle classi e il contatto con le famiglie.