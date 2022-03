660’000 rifugiati già fuggiti dal paese

Sono oltre 660’000 le persone che hanno lasciato l’Ucraina in questi primi sei giorni di guerra rifugiandosi nei paesi vicini. Lo riferiscono le Nazioni Unite. “Al momento abbiamo oltre 660’000 rifugiati che sono fuggiti dall’Ucraina verso i paesi vicini solo negli ultimi sei giorni”, ha detto la portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) Shabia Mantoo parlando ai giornalisti a Ginevra. “I numeri stanno aumentando in modo esponenziale (...). A questo ritmo, la situazione sembra possa diventare la più grande crisi europea dei rifugiati di questo secolo”, ha aggiunto precisando che l’UNHCR sta mobilitando le risorse per rispondere alla situazione.