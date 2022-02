352 i civili uccisi, 14 bambini

Almeno 352 civili ucraini, tra cui 14 bambini, sono stati uccisi dall’inizio dell’invasione russa. E’ il nuovo bilancio fornito dal ministero della Salute di Kiev, secondo cui i feriti sono 1’684, tra cui 116 bambini. Intanto, la Cnn ha postato video degli intensi combattimenti nel nord-est di Kharkiv in Ucraina. Le immagini mostrano il tentativo da parte di un’unità russa di avanzare verso un importante aeroporto e una fabbrica di armi e anche scontri per le strade della seconda città più importante del paese. Le immagini sembrano indicare che l’assalto russo sia fallito.

L’aeroporto con solo una singola pista potrebbe essere un’utile testa di ponte per i russi. L’emittente americana ha geolocalizzato e verificato l’autenticità dei video. Un primo video, girato da un residente, mostra un convoglio di truppe russe che circonda veicoli militari lungo una carreggiata che termina nei pressi dell’aeroporto. “Ci sono due (veicoli militari, ndr) per quanto posso vedere”, dice qualcuno nel video. Improvvisamente, si sentono e si vedono spari. Poi un soldato russo viene visto rapidamente inginocchiarsi e sparare con un razzo a spalla verso l’area da cui sembra provenire lo sparo. Un secondo video, girato dopo lo scontro a fuoco, mostra i veicoli militari che guidano in retromarcia in un’apparente ritirata.