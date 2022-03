25 tonnellate di materiale di soccorso dalla Svizzera all’Ucraina

La Svizzera invia in Polonia 25 tonnellate di materiale di soccorso per la popolazione ucraina. Si tratta di beni di prima necessità e forniture mediche della farmacia dell’esercito.

Stasera un aereo cargo decollerà in direzione di Varsavia con un carico di medicinali, tende dotate di materassi, sacchi a pelo, coperte di lana, stufe, utensili da cucina e taniche d’acqua, ha annunciato il Dipartimento federale degli affari esteri in un comunicato. Un secondo convoglio di sei camion dovrebbe partire mercoledì mattina con forniture mediche dalla farmacia dell’esercito: defibrillatori, respiratori, mascherine, camici chirurgici e tute protettive a uso medico. Le forniture di soccorso sono destinate alla popolazione in Ucraina e nei paesi vicini.

L’Aiuto umanitario elvetico sta lavorando alla creazione di una base logistica in Polonia per i soccorsi provenienti dalla Svizzera al fine di agevolare le consegne in Ucraina, nella zona di confine con la Polonia e in altri paesi limitrofi. Sarà il personale del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) ad occuparsi di questo compito. Ieri una squadra del CSA è volata a Varsavia per pianificare l’impiego degli aiuti umanitari in loco e avviare le prime misure di emergenza.