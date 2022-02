Hockey, la Nazionale torna a casa

Si è conclusa ai gironi l’avventura olimpica della Nazionale maschile svizzera di hockey. I ragazzi di Patrick Fischer hanno dovuto capitolare sotto i colpi della Danimarca, che alla fine si è imposta per 5-3. Le sconfitte precedenti contro Russia e Repubblica Ceca hanno forse agito sul morale dei rossocrociati, anche se una rimonta che ha portato le reti svizzere da una a tre nell’ultimo terzo per un momento ha fatto quasi sperare di potercela fare. Ironia della sorte: a risultare decisive per il successo della compagine scandinava sono state le reti segnate da due “ticinesi d’adozione”, ovvero Peter Regin (Hcap) e Mikkel Boedker (Hcl). Un finale amaro all’interno di questi Giochi di Pechino 2022, che però potrebbero ancora riservare qualche bella sorpresa per le colleghe della Nazionale femminile.