Richiamo dopo 4 mesi, annuncio “sorprendente” per i Cantoni

La Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) è sorpresa dalla rapidità con cui è stata annunciata la riduzione da sei a quattro mesi del periodo di attesa per la vaccinazione di richiamo. Ritiene comunque che i cantoni siano in grado di adattarsi. “A metà della settimana scorsa, i cantoni sono stati avvisati che il periodo di attesa sarebbe stato ridotto a quattro mesi più rapidamente del previsto e che la raccomandazione dettagliata della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sarebbe giunta a breve”, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS il segretario generale della CDS Michael Jordi.