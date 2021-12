Omicron, crescono paesi europei che chiedono test in entrata

La variante Omicron fa paura e crescono i paesi europei che impongono regole più rigide d’ingresso, così come hanno già scelto di fare Italia e Grecia. Oggi è la Francia a imporre restrizioni per chi viene dalla Gran Bretagna, mentre la Svezia rinuncia alle esenzioni per i paesi nordici e il Portogallo, così come l’Irlanda chiedono i tamponi.

Francia: da sabato potranno entrare dalla Gran Bretagna soltanto “residenti in Francia e loro famigliari”. Per tutti gli altri sono possibili eccezioni per motivi urgenti, che escludono turismo e lavoro. Tutti i viaggiatori, vaccinati o no, dovranno presentare, alla partenza, il risultato negativo di un test effettuato non oltre 24 ore prima.