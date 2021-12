Il PPD preoccupato per la coesione del Paese

Il presidente dell’Alleanza del Centro Gerhard Pfister esprime comprensione per i provvedimenti proposti dal Consiglio federale in merito ai recenti sviluppi della pandemia di Covid-19. Ma afferma che il partito considera “con preoccupazione” come “queste misure potrebbero influenzare la coesione della Svizzera”. Il consigliere nazionale di Zugo ha commentato le due varianti formulate oggi dal governo sulla rete sociale Twitter. La regola del 2G o quella del 2G-plus significano “ulteriori restrizioni che mettono alla prova la solidarietà della popolazione”, ha scritto. L’obiettivo principale rimane quello di garantire l’accesso al sistema sanitario per tutti. La regola del 2G o la sua formula ancora più restrittiva permettono l’accesso ad attività varie solo per le persone guarite o vaccinate.