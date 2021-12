Germania, stop discoteche e calcio a porte chiuse dal 28 dicembre

In Germania dal 28 dicembre le discoteche e i nightclub dovranno chiudere e le partite di calcio si terranno a porte chiuse. Lo ha annunciato il cancelliere Olaf Scholz, in conferenza stampa a Berlino, dopo il vertice con le Regioni, annunciando le nuove misure. “Non è tempo per party di Capodanno”, ha detto il cancelliere tedesco. “Io posso capire tutti quelli che non ce la fanno più a più sentir parlare del virus e delle varianti. Ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle prossima ondata”, ha sottolineato Scholz.

Dal 28 dicembre in Germania i contatti saranno ridotti a gruppi di dieci persone al massimo, nel caso di vaccinati. Nel caso dei non vaccinati, la riduzione sarà più drastica, permettendo al massimo l’incontro di un nucleo abitativo e due persone di un altro. Non sono comunque considerati i minori di 14 anni. Scholz ha spiegato che i contagi dell’ondata in corso (provocata dalla Delta) calano, le misure sono efficaci e che questa “sarebbe una buona notizia”. “Purtroppo rischiamo l’ondata numero cinque”, ha aggiunto, ricordando che in Gran Bretagna la Omicron è dominante. “Le infezioni aumenteranno in modo massiccio. Dobbiamo preparaci adesso”, ha concluso.