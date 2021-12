“Suppongo che ci sarà una quinta ondata massiccia” e “dobbiamo essere preparati per una sfida che non abbiamo avuto prima in questa forma”. Lo ha detto il ministro tedesco della sanità Karl Lauterbach ad Hannover. “Dobbiamo presumere che l’ondata della variante Omicron che abbiamo davanti, e che a mio parere non possiamo evitare, sarà una grande sfida per i nostri ospedali, per le nostre terapie intensive ma anche per la società nel suo complesso”, ha proseguito il ministro tedesco.