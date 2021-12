Belinda Bencic positiva al Covid

Belina Bencic è risultata positiva al Covid. Lo ha fatto sapere lei stessa tramite un post condiviso sui suoi canali social. La tennista elvetica, completamente vaccinata, ha accusato sintomi come febbre, dolori e brividi. “Sono attualmente in isolamento e sto prendendo tutte le misure precauzionali per superare questo momento nel migliore dei modi”, scrive Bencic, la quale fa notare come il tempismo non sia perfetto. L’atleta si stava infatti preparando per partecipare agli Australian Open. “Mi recherò in Australia non appena starò meglio e avrò superato il periodo di isolamento”, assicura.