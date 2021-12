49.823 casi in Spagna, record in un giorno

Record di nuovi casi di Covid notificati in Spagna in un solo giorno da inizio pandemia: sono 49.823, secondo El País, che cita l’aggiornamento odierno del Ministero della Sanità. L’incidenza su 14 giorni passa, in un giorno, da 609 ai 695 casi ogni 100.000 abitanti. Leggeri aumenti dei tassi di occupazione negli ospedali: si passa dal 6,03% al 6,14% nei reparti ordinari e dal 15,49% al 15,77% nelle terapie intensive. Al bollettino odierno sono state aggiunte 94 morti, che ora diventano 88.887 da inizio pandemia.