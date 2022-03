LE TRE REGINE DI OLIMPIA (NEFF-FREI-INDERGAND), MATHIAS FLUECKIGER E FILIPPO COLOMBO E MOLTI RIVALI TOSTISSIMI - LA PRIMA EDIZIONE DELL’ÖKK BIKE REVOLUTION TAMARO TROPHY PROMETTE SCINTILLE

Partiamo proprio da queste 2 ultime novità, che si pongono l’obiettivo di promuovere le bellezze del territorio, ed i suoi prelibati prodotti. A km zero? Non proprio, ma quasi. Saranno circa 40 quelli che dovranno percorrere coloro che si iscriveranno alla versione lunga del Velogusto, mentre quella media ne prevede 33. In entrambi i casi i bikers passeranno da 6 postazioni “gourmet” dove potranno gustare il meglio della regione. E in entrambi i casi l’ultima stazione sarà una cantina, dove verrà proposta una selezione di vini della zona. Non sarà una gara. Non ci saranno classifiche. Soltanto voglia di pedalare in compagnia godendo gli scorci del paesaggio. Sarà così il sabato mattina. Sarà così anche la domenica quando andrà in scena il Velobrunch, ovvero una colazione da urlo che si snoda su un affascinante tracciato di 18 km. Sul sito https://velocorner.ch/it/oekkbikerevolution/registration troverete tutte le informazioni utili. Dalle modalità e i costi di iscrizione, ai gadget che troverete nel pacco-gara.