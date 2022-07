Aperta la nuova Admiral Poker Room di Locarno

Road to SCOP è il nome di questi 9 tornei domenicali che intrattengono i giocatori che vogliono scoprire il Casinò di Locarno, una bomboniera adagiata sul Lago Maggiore. Si tratta di 9 tornei identici, cominciano tutti alle ore 17 delle domeniche di luglio e agosto e hanno tutti un montepremi garantito di 3.000 CHF. Il buy-in è di 150 CHF con late registration e re-entry fino alla fine del Dinner Break, circa alle ore 20.30 (8’ livello). Starting stack di 40.000 gettoni e livelli da 20 minuti per un torneo ad alta giocabilità per essere un evento “one night”. Le date di questi 9 tornei sono il 3, 10, 17, 24 e 31 luglio, poi ancora il 7, 14, 21 e 28 agosto. Il vincitore di ognuno di questi tornei Road to SCOP conquista un ticket del valore di 250€ per partecipare allo Swiss Championship of Poker 100.000€ garantito di settembre. In occasione di Road to SCOP viene predisposto un menù dedicato ai pokeristi per trascorrere il Dinner Break all’interno dell’Admiral Poker Food allestita sulla terrazza nel centro storico della città, a due passi dal lago. Inoltre durante il torneo viene sempre proposta la “lotteria” del Lucky Sunday, un concorso totalmente gratuito che regala 100 chf da giocare alle slot machines a un fortunato giocatore.