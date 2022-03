“Neutralità non significa indifferenza”. Con questa frase, per bocca di Ignazio Cassis, il Consiglio federale pare aver segnato una svolta per il nostro Paese. La Svizzera d’ora innanzi sarà un po’ meno svizzera? La guerra tra Russia e Ucraina ha cambiato tutto in maniera irreversibile o tutto (prima o poi) tornerà come prima? Dopo le difficoltà dettate dalla pandemia il dramma della guerra a pochi chilometri da noi. Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ne ha parlato con i suoi ospiti a La domenica del Corriere. A dibattere Marco Chiesa, presidente UDC; Marco Romano, consigliere nazionale PPD; Rocco Cattaneo, consigliere nazionale PLR; Marina Carobbio, consigliera agli Stati PS e Pierluigi Pasi, avvocato, ex magistrato federale.