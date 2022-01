Texas, rabbino e 3 fedeli in ostaggio

Un uomo con un accento britannico tiene in ostaggio un rabbino e la sua congregazione (3 persone) in una sinagoga in Texas, vicino Dallas. Le autorità sono sul posto insieme al corpo speciale degli SWAT e all'Fbi. Facebook ha interrotto la diretta della cerimonia. “Se qualcuno cercherà di entrare nell’edificio, vi dico che moriranno tutti”, ha detto il sequestratore secondo quanto riportato dai media . La Casa Bianca è stata informata sull'emergenza alla sinagoga in e monitora l'evolversi della situazione.

Le richieste

“Fatemi parlare con mia sorella”. Sono alcune delle parole dell’uomo che sta tenendo in ostaggio i fedeli in una sinagoga a Colleyville, in Texas, vicino Dallas. Parlando con le autorità fuori dalla sinagoga, il sequestratore con un forte accento britannico fa riferimento al tempo trascorso in Gran Bretagna e si chiede “cosa c’è di sbagliato in America”. L’uomo ha inoltre detto: “Non piangete per me, io morirò“.