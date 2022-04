Grande concerto per Musica nel Mendrisiotto

Corrado Greco, diplomato in pianoforte a Catania e perfezionatosi a Milano con Alberto Mozzati e Bruno Canino, si è poi diplomato in Composizione e in Musica elettronica. Premiato in concorsi pianistici nazionali e internazionali, suona come solista e con orchestra per importanti istituzioni musicali italiane ed estere, con gruppi da camera e solisti di fama.

Il concerto si apre con il Trio in re maggiore per flauto, violoncello e pianoforte Hob. XV 16 di Franz Joseph Haydn, parte di tre composizioni per questo organico scritte quando il musicista si trovava in Inghilterra. Seguirà il Grand Trio in sol maggiore op. 119 di Friedrich Kuhlau,“il Beethoven del flauto”, originariamente composto per due flauti e pianoforte e poi arrangiato per la parte di violoncello al posto del secondo flauto. Il brano finale sarà il Trio in la maggiore Schöne Minka op. 78 di Johann Nepomuk Hummel, pubblicato a Vienna nel 1818 dopo che il musicista si era trasferito da Stoccarda a Weimar. Nel primo movimento, dopo un’introduzione dai toni drammatici, il pianoforte introduce il tema della canzone russa che dà il titolo al brano, accompagnato da flauto e violoncello.