Volo dirottato: procura New York incrimina quattro persone

La procura di Manhattan ha incriminato quattro dirigenti del governo bielorusso di cospirazione per pirateria, per aver dirottato un aereo della Ryanair in volo da Atene a Vilnius e costretto i piloti ad atterrare a Minsk, dove un noto giornalista di opposizione a bordo fu arrestato. Lo riferiscono i media Usa.

Nel mirino dell’inchiesta sono finiti il direttore generale dell’ente bielorusso preposto al controllo dei voli, il suo vice e due dirigenti dei servizi segreti di Minsk, tutti in libertà in Bielorussia. Le accuse sono state annunciate dal distretto sud di New York, insieme al dipartimento di giustizia Usa, l’Fbi e il dipartimento di polizia di New York.