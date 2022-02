Via la Russia da Swift: una sanzione “atomica”

Si fa sempre più strada in Europa l’idea di escludere la Russia dal sistema di pagamenti internazionali Swift. La misura, considerata come una sorta di arma atomica nell’ambito delle sanzioni da applicare a Mosca per l’invasione dell’Ucraina, dopo il sostanziale via libera arrivato dall’Italia e dall’Ungheria, ha raccolto anche l’appoggio della Germania, seppure con qualche riserva.

Un’esclusione “limitata e mirata”

Per convincere il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è mosso il premier polacco Morawiecki che si è recato a Berlino. Nel tardo pomeriggio, la ministra degli Esteri Anna Barbock e il ministro dell’Economia Robert Habeck hanno annunciato che la Germania sta lavorando per un’esclusione “limitata e mirata” degli istituti finanziari russi dal sistema Swift al fine di evitare al massimo possibile “danni collaterali”.

Al vaglio le conseguenze indesiderate del provvedimento

Spetta comunque alla Commissione europea predisporre la proposta per l’adozione di questa sanzione, una proposta che potrebbe essere presentata agli ambasciatori dei 27 già nella riunione fissata per lunedì mattina. I servizi di Bruxelles in queste ore sono al lavoro per valutare le conseguenze del provvedimento. L’analisi di questi aspetti è stata affidata alla direzione generale che si occupa della stabilità finanziaria e dei mercati dei capitali (Fisma). Perché il timore che un’esclusione generalizzata delle banche e degli istituti finanziari russi da Swift possa avere effetti collaterali indesiderati, in particolare per quanto riguarda le forniture di gas, non è della sola Germania.