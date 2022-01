Usa, tempesta sulla costa est: almeno due morti

Nonostante la perturbazione abbia allentato la sua morsa, oltre 25 milioni di persone residenti nella regione degli Appalachi centrali sono rimaste in stato di allerta a causa della neve e del vento, con ulteriori nevicate previste nel New Hampshire e nel Maine.

Neve e ghiaccio hanno colpito anche aree meridionali non abituate a un tempo così inclemente, compreso il nord del Mississippi dell’Alabama e della Georgia, così come le Carolina, dove si sono verificate le nevicate più abbondanti di sempre. Ed è proprio in Carolina del Nord che due persone sono rimaste uccise in un incidente d’auto, secondo quanto riferito dalle autorità, e i militari sono intervenuti in oltre 600 incidenti stradali.