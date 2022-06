Usa, “proteggeremo il diritto all'aborto”

Una coalizione di 22 procuratori generali di stati americani si impegnano a difendere i diritti all'aborto. In una lettera aperta affermano di essere impegnati in prima linea a proteggere le donne costrette a spostarsi da uno stato all'altro per ottenere un'interruzione di gravidanza. “Useremo tutta la forza della legge per sostenervi”, affermano i procuratori fra i quali quelli di New York, New Jersey, California, Michigan e Maryland. “Continueremo a usare tutti gli strumenti legali a nostra disposizione per lottare per i vostri diritti”, osservano ancora.