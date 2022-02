“Una giornata durissima”

“La giornata è stata durissima, gli scontri sono stati furiosi e ci sono state diverse vittime”. È un ritratto crudo e reale quello che Nello Scavo, giornalista presente a Kiev, descrive nel corso del telegiornale di Ticinonews. Da alcune ore, però, la situazione sembra essersi (almeno in parte) calmata: “I carri armati russi si sono fermati all’ingresso del centro storico della città e i raid aerei sono cessati da alcune ore. La speranza è che non si tratti di un bluff e che i combattimenti non riprendano. Mi auguro si possa parlare di un nuovo percorso negoziale, anche se rimangono tantissimi dubbi”.

“Atmosfera irreale”

Scavo, come detto, ha la possibilità di osservare la guerra dal vivo e di descriverla. “Mi sono spostato dall’albergo assieme ad altri giornalisti per seguire la linea del fuoco e per cercare di capire cosa stesse accadendo”, spiega il cronista. “Ci troviamo in un luogo dal quale riusciamo a raccontare ciò che sta succedendo, anche con una certa facilità nei movimenti. E soprattutto, abbiamo la possibilità di poter correre negli scantinati quando scatta l’allarme aereo”. La città “è deserta, ci sono pochissime persone per strada. Qualcuno sfida questa situazione, alcuni anche per far funzionare i servizi essenziali. Tanti rimangono rifugiati nei sottopassi delle principali vie e delle autostrade. Bisogna dire che c’è tanta gente che sta scappando. Si percepisce un’atmosfera irreale”.

La milizia improvvisata

Non tutti, però, scappano o si nascondono. “Alcuni civili (non moltissimi, ma neppure un numero trascurabile) si stanno attrezzando per combattere, arruolandosi in una sorta di milizia civile, popolare. Questo non fa che esacerbare gli animi, perché chi ha delle armi le ha tirate fuori e chi non le ha sta confezionando delle bombe incendiarie”.

Vittime anche tra i civili

Anche per chi si trova sul posto non è sempre facile ottenere informazioni corrette. Verificare le notizie “è la cosa più complicata – conferma Scavo - perché in guerra l’informazione e la controinformazione sono molto attive, e la Russia possiede un’esperienza consolidata in questo comparto. Per quanto, anche da Kiev giungono informazioni che facciamo fatica a verificare”. I morti, purtroppo, sono innegabili. “Li abbiamo visti, ci sono da entrambe le parti. Secondo l’Ucraina più dalla fazione russa, ma questo fa parte della propaganda”. Molte vittime tra i militari e anche tra i civili. “Abbiamo visitato, ad esempio, un campo militare adiacente ad alcuni condomini. Negozi e attività commerciali erano stati spazzati via, come se fosse passato un uragano. Lì c’erano state parecchie vittime”, conclude Scavo.