Ucraina, cosa è successo nelle ultime 24 ore

Prosegue la marcia russa sull’Ucraina alla vigilia di un fine settimana che vedrà un terzo round di negoziati con Mosca e manifestazioni per la pace in molte città.

Preoccupano le centrali nucleari

A preoccupare in queste ore è soprattutto l’avanzare verso una seconda centrale nucleare dopo quella di Zaporizhzhia. L’ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas Greenfield ha dichiarato che le forze russe sono a 20 miglia dall’impianto, senza nominare quale. Secondo Energoatom, l’organismo di supervisione delle centrali nucleari ucraine, il secondo impianto nucleare più grande del paese è la centrale nucleare di Yuzhnoukrainsk nell’oblast di Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale. Nel frattempo a Zaporizhzhia, dove un missile ha colpito uno stabile vicino alla centrale, gli addetti lavorano da ieri sotto la minaccia delle armi. Fortunatamente nessun reattore è stato colpito. Le autorità russe assicurano che il personale presso la centrale sta continuando a lavorare e che le radiazioni sono nella norma.

Morsa intorno a Mariupol

Nella notte in cui si temeva la presa di Odessa, i russi hanno stretto la morsa intorno a Mariupol lanciando, secondo il sindaco, una serie di attacchi “spietati”. A Mykolaiv, nel sud del paese, c’è invece una situazione di stallo tra le truppe ucraine e russe in giro per la città, afferma l’amministrazione locale.

Le cifre delle autorità ucraine

Kiev afferma di avere distrutto almeno 39 aerei e 40 elicotteri russi dall’inizio dell’invasione; il Pentagono fa sapere che Mosca ha già lanciato 500 missili e ha già dispiegato in Ucraina il 92% delle forze ma anche che Kiev è in grado di resistere.

Nato, chiesta la creazione di una no-fly zone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insiste affinché la Nato crei una no-fly zone accusando l’Occidente che vi si oppone di essere responsabile delle morti, tra cui si contano ormai anche molti bambini. E smentisce una sua fuga in Polonia, come insinuato da Mosca, facendosi riprendere nei suoi uffici di Kiev.

I negoziati tra Kiev e Mosca

Il suo consigliere Mikhaylo Podoliak fa sapere che i negoziati con Mosca “non saranno facili ma ci saranno”. Un terzo round di colloqui dovrebbe tenersi nel fine settimana. Intanto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dice a Sky News Arabia che “l’operazione” - come Mosca definisce l’invasione - non punta a dividere l’Ucraina ma a trasformarla in un’area “smilitarizzata e libera dall’ideologia neonazista”. Nel frattempo la Russia ha concesso una tregua per consentire corridoi umanitari a Mariupol e Volnovakha.

Tantissimi lasciano il paese

Fiumi di profughi si dirigono verso le frontiere e una nuova riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu convocato per lunedì dovrà decidere come garantire i corridoi umanitari.

Oscurate le reti sociali e media in Russia

A Mosca, intanto, Putin oscura reti sociali e media e molti di questi lasciano la Russia. Diverse federazioni sportive mettono al bando gli atleti russi e bielorussi, tra queste la ginnastica e la boxe. L’Occidente applica le sanzioni sui beni degli oligarchi, tra cui anche la Svizzera.

Pericoli per Bosnia, Moldavia e Georgia

Al quartier generale Nato di Bruxelles i ministri degli esteri dell’Alleanza restano fermi sulla decisione di non entrare nel conflitto ma evocano pericoli anche per Bosnia, Moldavia e Georgia.

Armi in arrivo

Nuove armi arrivano in Ucraina dagli Stati Uniti e i B52 americani volano al confine orientale della Nato, in un’esercitazione con le aeronautiche tedesche e della Romania. I bombardieri americani, partiti dal Regno Unito, hanno volato nello spazio aereo della Romania, non lontano dall’Ucraina.

Kamala Harris vola in Europa

Anche la vicepresidente Kamala Harris - dopo il segretario di stato Usa Antony Blinken - vola in Europa, dove visiterà Varsavia e Bucarest dal 9 all’11 marzo, “per dimostrare la forza e l’unità della Nato e il sostegno degli Usa agli alleati del fianco orientale di fronte all’aggressione russa”, nonché per “evidenziare lo sforzo collettivo per supportare il popolo ucraino”, rende noto la Casa Bianca. Blinken, oggi a Bruxelles, visiterà sino al 9 marzo Polonia, Moldavia e paesi baltici.

In migliaia nelle piazze europee, il videomessaggio di Zelensky