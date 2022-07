Trump correrà per la Casa Bianca nel 2024

Da mesi si sta speculando se e quando Trump annuncerà di voler correre di nuovo per la Casa Bianca con molti dei suoi consiglieri che lo hanno avvertito di non annunciare la sua candidatura prima delle elezioni di Midterm, in novembre. Il timore dello staff dell'ex presidente è che la sua decisione possa condizionare l'esito del voto e che se i candidati repubblicani dovessero perdere il partito potrebbe biasimare Trump ostacolando la sua eventuale candidatura.

Stando a quanto riferito al Washington Post da due fonti vicine a Trump, l'ex presidente non vuole più aspettare anche perché i suoi avversari - il governatore della Florida Ron DeSantis in testa - sono diventati sempre più aggressivi. La macchina elettorale si sarebbe già messa in movimento, lo staff di Trump avrebbe già avuto mandato di mettere insieme un team per curare la campagna in vista di un annuncio a breve e l’ex presidente avrebbe iniziato a prendere contatti con i donatori.

La conferma del diretto interessato